Ліга чемпіонів: Атлетіко розгромив Спарту

Відбувся стартовий матч п'ятого туру головного єврокубкового турніру.

В одному зі стартових матчів п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко в гостях розгромив празьку Спарту з рахунком 6:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині, коли результативним ударом відзначився Хуліан Альварес. Потім наприкінці першого тайму Маркос Льоренте подвоїв перевагу "матрацників".

На 59 хвилині Альварес оформив дубль, а за 11 хвилин команда Дієго Сімеоне забила четвертий м'яч зусиллями Антуана Грізманна.

Остаточну крапку в матчі поставив Анхель Корреа, який оформив дубль за чотири хвилини.

Після п'яти турів Атлетіко набрав дев'ять очок і піднявся на дев'яте місце, а у Спарти – чотири бали та 28 рядок.

Спарта Прага — Атлетіко 0:6

Голи: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Грізманн, 70, Корреа, 85, 89.

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Росс — Візнер, Лачі (Сольбаккен, 79), Кайрінен, Рінеш — Краснікі (Туці, 61), Ррахмані (Олатунджі, 60), Гараслін (Пешек, 27).

Атлетіко: Облак — Сімеоне (Рікельме, 79), Хіменес, Ленгле, Галан — Льоренте, Де Пауль (Ресурексьон Коке, 78), Галлагер, Барріос (Ліно, 78) — Серлот (Грізманн, 58), Альварес (Корреа, 79).

Попередження: Пешек — Барріос.