Степанов — наймолодший українець, який зіграв у Лізі чемпіонів

Форвард вийшов на поле в 17 років.

Нападник Баєра Артем Степанов — наймолодший українець, який дебютував у Лізі чемпіонів.

Він вийшов на поле в 17 років, 3 місяці і 16 днів на заміну в матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (5:0).

Раніше рекорд належав Дмитру Чигринському, який дебютував за Шахтар у ЛЧ проти Барселони (2:0) у віці 18 років і 1 місяць. Крім того, Степанов — перший українець, який зіграв у Лізі чемпіонів до досягнення повноліття.

Зазначимо, що Степанов перейшов до Баєра 2022 року з Шахтаря, де він виступав за команду U-17.