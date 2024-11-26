Фонсека — про перемогу над Слованом: Ми приїхали за цим

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував гостьову перемогу над Слованом (3:2).

"Ми заслужено перемогли. У нас було кілька шансів у кінцівці збільшити свою перевагу, але головне, що нам вдалося домогтися перемоги. Ми приїхали сюди саме за цим.

Наша мета — увійти до вісімки найкращих команд. Три перемоги поспіль наближають нас до цієї мети, але зараз необхідно зосередитися на найближчій грі", — цитує Фонсеку прес-служба УЄФА.

У суботу, 30-го листопада, підопічні Фонсеки зіграють на своєму полі з Емполі в рамках чемпіонату Італії. Мілан посідає лише сьоме місце в турнірній таблиці Серії А.