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-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
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-
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-
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-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
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Фонсека — про перемогу над Слованом: Ми приїхали за цим

26 листопада 2024

Паулу Фонсека, getty images

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував гостьову перемогу над Слованом (3:2)

"Ми заслужено перемогли. У нас було кілька шансів у кінцівці збільшити свою перевагу, але головне, що нам вдалося домогтися перемоги. Ми приїхали сюди саме за цим. 

Наша мета — увійти до вісімки найкращих команд. Три перемоги поспіль наближають нас до цієї мети, але зараз необхідно зосередитися на найближчій грі", — цитує Фонсеку прес-служба УЄФА

У суботу, 30-го листопада, підопічні Фонсеки зіграють на своєму полі з Емполі в рамках чемпіонату Італії. Мілан посідає лише сьоме місце в турнірній таблиці Серії А.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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