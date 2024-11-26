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Фермін — у стартовому складі Барселони на матч проти Бреста

26 листопада 2024

Фермін Лопес, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють каталонська Барселона та Брест.

Каталонська Барселона та французький Брест зіграють у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Монжуїку.

Ганс-Дітер Флік, після нічиєї проти Сельти у Віго (2:2), використав із перших хвилин Ферміна під нападником.

Ерік Руа, на тлі поразки від Монако (2:3), залучив до стартового складу Айдара ліворуч у захисті, тоді як Фернандеш розташується в опорній зоні, а Думбія гратиме під нападниками.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, Касадо — Рафінья, Фермін, Ольмо — Левандовські.

Запасні: Щесни, Кочен, Бальде, Гаві, Торре, Віктор, де Йонг, Гарсія, Форт, Домінгес, Куенка, Фернандес.

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Ле Кардінал, Айдара — Фернандеш — Камара, Маньєтті — Думбія — Ажорк, Сіма.

Запасні: Кудер, Жоні, Ндіає, Дель Кастільйо, Камблан, Бальде, Февр, Амаві, Перейра Лаже, Мартен, Салах.

Гра Барселона — Брест почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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