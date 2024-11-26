Фермін — у стартовому складі Барселони на матч проти Бреста

Каталонська Барселона та французький Брест зіграють у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Монжуїку.
Ганс-Дітер Флік, після нічиєї проти Сельти у Віго (2:2), використав із перших хвилин Ферміна під нападником.
Ерік Руа, на тлі поразки від Монако (2:3), залучив до стартового складу Айдара ліворуч у захисті, тоді як Фернандеш розташується в опорній зоні, а Думбія гратиме під нападниками.
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, Касадо — Рафінья, Фермін, Ольмо — Левандовські.
Запасні: Щесни, Кочен, Бальде, Гаві, Торре, Віктор, де Йонг, Гарсія, Форт, Домінгес, Куенка, Фернандес.
Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Ле Кардінал, Айдара — Фернандеш — Камара, Маньєтті — Думбія — Ажорк, Сіма.
Запасні: Кудер, Жоні, Ндіає, Дель Кастільйо, Камблан, Бальде, Февр, Амаві, Перейра Лаже, Мартен, Салах.
Гра Барселона — Брест почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.