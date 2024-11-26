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Сане та Лаймер зіграють із перших хвилин проти ПСЖ

26 листопада 2024

Лерой Сане, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та ПСЖ.

Мюнхенська Баварія та французький Парі Сен-Жермен зіграють у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Венсан Компані, після перемоги над Аугсбургом (3:0), залучив до стартового складу Лаймера на правому фланзі оборони, тоді як Сане зіграє над ним у атаці.

Луїс Енріке, на тлі перемоги над Тулузою (3:0), використав із перших хвилин Маркіньйоса та Пачо в центрі захисту, тоді як ліворуч у обороні гратиме Мендеш, а Вітінья повернеться до центрального трикутника. Руїс гратиме "хибну дев'ятку".

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Кейн.

Запасні: Перец, Шмітт, Гнабрі, Даєр, Олісе, Ібрагімович, Геррейру, Бої, Мюллер, Тель.

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дембеле, Руїс, Баркола.

Запасні: Доннарумма, Тенас, Рамуш, Асенсіо, Дуе, Кан Ін, Коло Муані, Бералдо, Шкрініар, Заге.

Гра Баварія — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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