Енріке: Баварія — фаворит будь-якого турніру. Як і ПСЖ, вони прагнуть володіти м'ячем

Коуч висловився перед зустріччю з мюнхенцями.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про майбутній матч з мюнхенською Баварією в рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

"Я вважаю, що ми дуже схожі на Баварію за стилем. Ми теж прагнемо володіти м'ячем, але він тільки один. Обидві команди інтенсивно пресингують. Статистика говорить про те, що ми дуже схожі. Ми в числі двох або трьох команд, поряд із Манчестер Сіті, у яких найкращі показники як в атаці, так і в обороні: створені моменти, xG. Проблема в тому, що завтра буде тільки один м'яч. Той, у кого його не буде, безсумнівно, страждатиме.

Баварія — фаворит у будь-якому турнірі. Це буде справедливо і через 10, і через 20 років. У них шість перемог у Лізі чемпіонів, це історичний клуб, абсолютно не схожий на жодну іншу німецьку команду. Повторюся, у футбольному плані ця команда найбільш схожа на нас за стилем гри, як і Сіті. Такі команди націлені на володіння, і, втрачаючи м'яч, вони намагаються якомога швидше його відібрати. Це визначить гру", — сказав Енріке.

Матч між Баварією та ПСЖ відбудеться 26-го листопада, о 22:00 за київським часом.