Луїс Енріке: Моя команда показувала дуже хороший футбол, за винятком зустрічі з Арсеналом

На нас чекає дуже цікаве протистояння у ЛЧ.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про майбутній матч з мюнхенською Баварією в рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"Я щотижня отримую впевненість завдяки моїм гравцям, коли бачу їх на тренуваннях. Ми вже зіграли 16 матчів у цьому сезоні, і кожного разу моя команда показувала дуже хороший футбол, за винятком зустрічі з Арсеналом. Завтра ми продовжимо в тому ж дусі. Але намагаючись піти ще далі, підняти рівень. Особливо проти суперника такого класу.

Очевидно, що ми з Баварією схожі у побудові гри. Обидві команди люблять володіти м'ячем та високо пресингувати. Ми є двома з трьох найкращих команд Європи за показником очікуваних голів. Але завтра буде лише один м'яч і комусь доведеться постраждати.

Ми вже зіграли чотири матчі в Лізі чемпіонів. Тепер ми повинні мати хороші результати, в нас немає іншого вибору. Ми самі собі все ускладнили. Футбол знає тільки забиті голи. І у цьому нам ще є куди вдосконалюватися", — сказав Луїс Енріке.

Матч між Баварією та ПСЖ відбудеться 26-го листопада, о 22:00 за київським часом.