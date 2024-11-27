Ліверпуль — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 27.11.2024

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться 27 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Ліверпуль на власному полі зустрінеться з мадридським Реалом.

[*] — позиція в турнірній таблиці ЛЧ

СЕРЕДА, 27 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні на вболівальників чекає центральний матч п'ятого туру оновленої ЛЧ і один із центральних усього її основного етапу. Протистояння між "червоними" та "вершковими" вже досить довго є більш вдалими для других — Реал не знає смаку поразок від Ліверпуля вже протягом восьми матчів, серед яких сім перемог. Дві з них мадридці святкували у фіналах (2018 і 2022) цього турніру.

Здається, зараз Ліверпуль має чудову нагоду перервати цю свою невдалу серію. У стартових чотирьох матчах ЛЧ "червоні" були єдиними, кому вдалося здобути чотири перемоги, що дозволяє їм комфортно перебувати в зоні виходу до 1/8 фіналу плей-оф. Два домашні поєдинки завершилися для підопічних Арне Слота "сухими" звитягами (Болонья, 2:0; Баєр, 4:0). Однак, ще раз втримати свої ворота на замку сьогодні — серйозний виклик для захисної ланки мерсисайдців.

Після поєдинку з Реалом на Ліверпуль у ході основного етапу ЛЧ чекають зустрічі з Жироною (В), Ліллем (Д) і ПСВ (В).

Минулими вихідними Ліверпуль гостював у Саутгемптона в 12-му турі чемпіонату Англії. Команді Слота заслужено вдалося поїхати додому з черговими трьома очками, хоча матч виявився більш напруженим, ніж очікувалося (2:3). Зараз "червоні" очолюють турнірну таблицю АПЛ, маючи 31 заліковий бал (+8 від другого місця). У них найкращий показник пропущених голів (8) і другий найкращий забитих (24). Також неможливо не звернути увагу на чудову форму Мохамеда Салаха, який у 18 матчах у всіх турнірах відзначився 12 голами та 10 асистами.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1.84, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 4.25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.95. На гол Мохамеда Салаха пропонується показник 2.20, тоді як коефіцієнтом 2.23 оцінюється сценарій "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5".

На відміну від Ліверпуля, Реал своїх уболівальників у першій половині основного етапу турніру скоріше розчарував. Зараз "вершкові" мають шість очок, перебуваючи лише в зоні виходу до 1/16 фіналу плей-оф. Також варто зазначити, що колектив Карло Анчелотті пропустив принаймні один гол у кожному з попередніх чотирьох матчів ЛЧ. Тим не менш, "червоні" є останнім висококласним суперником мадридців, тож поза топ-16 гранд Ла Ліги точно не залишиться.

Після поєдинку з Ліверпулем на Реал у ході основного етапу ЛЧ чекають зустрічі з Аталантою (В), Зальцбургом (Д) і Брестом (В).

Поєдинок Реала в чемпіонаті був більш спокійним, ніж у їхнього сьогоднішнього суперника. У 14-му турі Ла Ліги "вершкові" розібралися з Леганесом на виїзді (0:3). Єдина проблема — пошкодження зазнав Вінісіус Жуніор, на рахунку якого 12 голів і 8 асистів у 18 зустрічах поточної кампанії у всіх турнірах. Маючи виїзний матч проти Валенсії у запасі, підопічні Анчелотті відстають від лідируючої в турнірній таблиці Барселони на чотири залікових бали (34 проти 30).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Арне Слот, головний тренер Ліверпуля: "Реал може перемагати багатьма різними способами. Саме тому вони виграли цей турнір так багато разів. У них чудові гравці, які можуть допомогти знайти шлях до перемоги, але у нас також є чудові гравці, і ми з нетерпінням чекаємо на матч. Якщо нам пощастить вийти вперед у рахунку, ми повинні усвідомлювати той факт, що гра не закінчиться, поки не пролунає фінальний свисток".

Карло Анчелотті, головний тренер Реала: "Це буде дуже видовищний матч. Це два клуби з історією в турнірі, кожен зі своїми особливостями. Побачимо на полі, хто має характер і сміливість, щоб здобути перемогу. Цей матч я розглядаю як чудову можливість повернутися до нашої найкращої форми. Я дуже впевнений у команді та її конкурентоспроможності сьогодні, навіть незважаючи на успіхи Ліверпуля".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Собослаї, Л. Діас — Нуньєс

Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Модрич, Камавінга, Беллінгем — Б. Діас, Мбаппе, Себальйос

Не зіграють: К'єза, Цимікас, Аліссон, Жота — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Родріго, Чуамені, Вінісіус

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