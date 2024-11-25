Голанд: Мбаппе зробив неймовірні речі для ПСЖ — його не вистачає парижанам

Голанд висловився про Мбаппе.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд зазначив, що ПСЖ з Кіліаном та без нього — це все ж дві різні команди.

"Якщо ПСЖ буде менш сильним без Мбаппе? Кіліан зробив неймовірні речі для ПСЖ. Думаю, їм його, звичайно, не вистачає.

Подивіться на все, чого він досяг. Але тепер їм доведеться будувати нову еру з новими гравцями, але ПСЖ завжди буде хорошою командою. Це дуже великий клуб, тому там завжди буде велика команда. Буде важко грати проти них (22 січня), але це буде чудова гра, яку варто подивитися", — цитує Голанда Foot Mercato.

Цього сезону Ерлінг Голанд відіграв за Манчестер Сіті 16 матчів та забив 15 голів.