Вінісіус пропустить матч з Ліверпулем через травму

Бразилець не зіграє близько трьох тижнів.

Реал повідомив про травму вінгера Вінісіуса Жуніора. Бразилець травмував біцепс лівого стегна в матчі Ла Ліги проти Леганеса.

За інформацією видання COPE, бразилець пропустить близько трьох тижнів і не зіграє в шести матчах: проти Ліверпуля і Аталанти в Лізі чемпіонів, а також з Хетафе, Атлетіком, Жироною і Райо в чемпіонаті.

Очікується повернення бразильця перед Клубним чемпіонатом світу в середині грудня.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів за Реал Мадрид 18 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.