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-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
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-
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-
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-
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22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
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-
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-
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Вінісіус пропустить матч з Ліверпулем через травму

25 листопада 2024

Вінісіус, gettyimages

Бразилець не зіграє близько трьох тижнів.

Реал повідомив про травму вінгера Вінісіуса Жуніора. Бразилець травмував біцепс лівого стегна в матчі Ла Ліги проти Леганеса.

За інформацією видання COPE, бразилець пропустить близько трьох тижнів і не зіграє в шести матчах: проти Ліверпуля і Аталанти в Лізі чемпіонів, а також з Хетафе, Атлетіком, Жироною і Райо в чемпіонаті.

Очікується повернення бразильця перед Клубним чемпіонатом світу в середині грудня.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів за Реал Мадрид 18 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

Джерело: ФК Реал

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