Гасперіні: Ігри в Лізі чемпіонів для Аталанти — привід для зростання

Керманич Аталанти прокоментував перемогу над Штутгартом.

Напередодні бергамаська Аталанта обіграла німецький Штутгарт на полі суперників у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Штутгарт — Аталанта 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "оробічі" Джан П’єро Гасперіні поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ми приїхали сюди з амбіціями перемагати, але перемога тут сама себе не здобуде. Це дуже складна арена, адже до цього Штутгарт виграв у Турині у Ювентуса.

Те, як ми здобули цю перемогу, додає нам впевненості. Ми перемогли за рахунок індивідуальності, можливо, у фіналі ми трохи страждали в обороні й нам не вистачало порядку. Але я побачив багато хороших речей, для нас ці ігри — привід для зростання. Досвід минулого року дав багато додаткового усвідомлення.

У всіх іграх, які ми зіграли в Лізі чемпіонів цього року, ми продемонстрували солідність і не мали значних проблем. Ми змогли добре зіграти в обороні, і за рахунок цього ми здобували очки.

Ця перемога ставить нас у досить гарне становище в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Але я не знаю, як все закінчиться, бо є багато команд на відстані кількох очок від нас. Перемога — це точно крок уперед, але чемпіонат — це інше змагання, і ми підходимо до матчу з Удінезе з піднесеним настроєм.

Я радий за Дзаніоло. Очевидно, що ми продовжуємо багато працювати над ним, і це додатковий поштовх, щоб намагатись рости.

Я поважаю думку кожного з приводу наших шансів на скудетто. Я скажу, що в червні я залишився з амбіціями мати команду, яка виграла Лігу Європи та пройшла кваліфікацію Ліги чемпіонів. Наміром було посилення складу.

Але сьогодні ми не готові виграти скудетто. Якщо ми можемо сподіватись на те, що зможемо вирости і долучитись до боротьби в майбутньому, то так, ми сподіваємось на це.

Ми задоволені тим шляхом, яким ідемо, але для того, щоб виграти скудетто, нам потрібно зробити ще дуже багато кроків. Ми були близькі до того, щоб створити набагато більш конкурентоспроможну команду, але сталось те, що сталось улітку.

Ми не досягли успіху на ринку і тепер намагаємось будувати команду з того, що маємо", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі бергамаська Аталанта зіграє в гостях у швейцарського Янг Бойз.