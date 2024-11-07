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ПСЖ — Атлетіко 1:2 Відео голів та огляд матчу 06.11.2024

07 листопада 2024

ПСЖ — Атлетіко, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен на власному полі приймав мадридський Атлетіко й зазнав поразки з рахунком 1:2.

Команда Луїса Енріке домінувала у володінні м’ячем майже в кожному ігровому відтинку, забила першою, але одразу ж потому й пропустила у відповідь, що де в чому збило її атакувальний настрій.

Після перерви ситуація стала ще гіршою для "матрацників" у плані володіння м’ячем, проте вони витримали й на останніх секундах провели приголомшливу контратаку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Атлетіко у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

ПСЖ — Атлетіко 1:2
Голи: Заїр-Емері, 14 — Моліна, 18, Корреа, 90+3

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Коло Муані, 73), Вітінья, Невеш (Руїс, 67) — Дембеле (Дуе, 90), Асенсіо (Кан Ін, 67), Баркола.

Атлетіко: Облак — Сімеоне (Рікельме, 60), Моліна, Вітсель, Ленгле, Галан (Рейнілдо, 59) — Галлагер (Ліно, 77), Де Пауль (Коке, 60), Барріос — Альварес (Корреа, 67), Грізманн.

Попередження: Корреа

Джерело: MEGOGO

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