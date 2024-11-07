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Спарта Прага — Брест 1:2 Відео голів та огляд матчу 06.11.2024

07 листопада 2024

Спарта Прага — Брест, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА чеська Спарта в Празі на власному полі приймала французький Брест і зазнала поразки з рахунком 1:2.

Гості переважали за грою впродовж усього поєдинку й помітним це стало вже в першому таймі, який Брест завершив мінімальною перемогою.

Після перерви дива не сталось — Спарта продовжувала залишатись без м’яча й у підсумку забила гол у відповідь лише в компенсований час, коли на рахунку суперників уже був другий м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спарта Прага — Брест у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Спарта Прага — Брест 1:2
Голи: Олатунджі, 90+2 — Фернандес, 37, Кайрінен, 80 (аг).

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Коббо — Візнер, Лачі (Сухомел, 85), Кайрінен (Сольбаккен, 85), Рінеш (Саділек, 85) — Пешек (Туці, 78), Олатунджі, Ррахмані (Данек, 64).

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Айдара — Ле-Мелу — Камара (Маньєтті, 81), Думбія (Салах, 81), Фернандес (Серж Мартен, 81) — Ажорк, Бальде (Перейра Лаже, 74).

Попередження: Рінеш — Ажорк.

Джерело: MEGOGO

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