Доннарумма повернувся в рамку воріт ПСЖ на матч проти Атлетіко

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та мадридський Атлетіко.

Французький Парі Сен-Жермен та мадридський Атлетіко зіграють на Парк-де-Пренс у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Луїс Енріке, після перемоги над Лансом (1:0), залучив до стартового складу Доннарумму в рамці воріт, тоді як Заїр-Емері гратиме в центрі поля.

Дієго Сімеоне, у порівнянні з перемогою над Лас-Пальмасом (2:0), використав із перших хвилин Вітселя в трійці центральних захисників, тоді як Галлагер та Де Пауль розташуються в центрі поля.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дембеле, Асенсіо, Баркола.

Запасні: сафонов, Тенас, Руїс, Дуе, Кан Ін, Коло Муані, Бералдо, Шкрініар, Заге.



Атлетіко: Облак — Сімеоне, Моліна, Вітсель, Ленгле, Галан — Галлагер, Де Пауль, Барріос — Альварес, Грізманн.

Запасні: Муссо, Гоміс, Коке, Серлот, Корреа, Ліно, Рікельме, Мандава, Костіс, Серрано, Спіна.



Гра ПСЖ — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.