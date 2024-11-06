Слован Братислава
1
Динамо Загреб
4
05 листопада
19:45
ПСВ
4
Жирона
0
05 листопада
19:45
Селтік
3
РБ Лейпциг
1
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Штурм
0
05 листопада
22:00
Ліверпуль
4
Баєр Леверкузен
0
05 листопада
22:00
Лілль
1
Ювентус
1
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
1
Мілан
3
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
4
Манчестер Сіті
1
05 листопада
22:00
Болонья
0
Монако
1
05 листопада
22:00
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Слован Братислава
-
Мілан
-
26 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Атлетіко
-
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00

Болонья — Монако 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.11.2024

06 листопада 2024

Болонья — Монако, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА італійська Болонья на власному полі приймала французький Монако й зазнала мінімальної поразки з рахунком 0:1.

У першому таймі "монегаски" переважали суперників за володінням м’ячем і навіть спромоглись забити відносно швидкий гол, але з попереднім порушенням правил, тож перший тайм так і завершився нічийним рахунком.

Після перерви "россоблу" відновили рівновагу й за грою, проте вирішальний постріл у цій зустрічі опинився не на їхньому рахунку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Монако у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Болонья — Монако 0:1
Гол: Керер, 87

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Міранда (Одгор, 90+2) — Фройлер, Моро (Побега, 46) — Ілінг (Даллінга, 68), Фаббіан (Фергюсон, 81), Ндоє — Кастро (Орсоліні, 68)

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Сінго, Керер, Мавісса — Магасса, Камара (Матазо, 78) — Акліуш, головін, Бен-Сегір — Емболо

Попередження: Моро, Фаббіан, Лукумі — Камара, Мавісса

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Болонья - Монако, Getty Images 06 листопада 2024 Болонья не втримала нічиєї з Монако
   