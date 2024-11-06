Болонья — Монако 0:1 Відео гола та огляд матчу 05.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА італійська Болонья на власному полі приймала французький Монако й зазнала мінімальної поразки з рахунком 0:1.

У першому таймі "монегаски" переважали суперників за володінням м’ячем і навіть спромоглись забити відносно швидкий гол, але з попереднім порушенням правил, тож перший тайм так і завершився нічийним рахунком.

Після перерви "россоблу" відновили рівновагу й за грою, проте вирішальний постріл у цій зустрічі опинився не на їхньому рахунку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Монако у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Болонья — Монако 0:1

Гол: Керер, 87

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Міранда (Одгор, 90+2) — Фройлер, Моро (Побега, 46) — Ілінг (Даллінга, 68), Фаббіан (Фергюсон, 81), Ндоє — Кастро (Орсоліні, 68)

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Сінго, Керер, Мавісса — Магасса, Камара (Матазо, 78) — Акліуш, головін, Бен-Сегір — Емболо

Попередження: Моро, Фаббіан, Лукумі — Камара, Мавісса