Болонья не втримала нічиєї з Монако

"Россоблу" зазнали поразки через пропущений ближче до завершення матчу гол.

Болонья в рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймала Монако на Стадіо Ренато Даль'Ара.

Протягом першої половини поєдинку жоден із колективів так і не зумів відкрити рахунок. Гол Вільфріда Сінго на 19-й хвилині не було зараховано через порушення правил. Зустріч ішла до нічийного результату, однак гості забили ще раз і це взяття воріт у виконанні Тіло Керера скасовано не було.

Монако з десятьма очками йде третім у турнірній таблиці (зона 1/8 фіналу плей-оф), тоді як Болонья з одним заліковим балом перебуває на 30-й сходинці (зона вильоту).

Болонья — Монако 0:1

Гол: Керер, 87

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Міранда (Одгор, 90+2) — Фройлер, Моро (Побега, 46) — Ілінг (Даллінга, 68), Фаббіан (Фергюсон, 81), Ндоє — Кастро (Орсоліні, 68)

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Сінго, Керер, Мавісса — Магасса, Камара (Матазо, 78) — Акліуш, головін, Бен-Сегір — Емболо

Попередження: Моро, Фаббіан, Лукумі — Камара, Мавісса