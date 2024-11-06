Боруссія Дортмунд вирвала перемогу у Штурма

У рамках 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Штурм.
Колектив Нурі Шахіна вирвав перемогу завдяки голу Малена на 86-й хвилині гри.
Боруссія Дортмунд — Штурм 1:0
Гол: Мален, 86
Боруссія Дортмунд: Маєр — Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Баєр (Азхіл, 89), Забітцер (Мален, 68), Нмеча, Брандт, Байно-Гіттенс — Гірассі
Штурм: Схерпен — Джонстон (Гейргофер, 60), Айву, Лавале, Газібегович — Ялькує, Чуквуані, Кітеішвілі (Горват, 90) — Бьовінг — Б'єрет (Ярдимджи, 75), Джатта (Звонарек, 46)
Попередження: Мален.