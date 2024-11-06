Селтік — РБ Лейпциг 3:1 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік на власному полі приймав німецький РБ Лейпциг і завдав суперникам поразки з рахунком 3:1.

"Червоні бики" вийшли вперед за рахунком посеред загалом рівного першого тайму, однак навіть до перерви команда Марко Розе не змогла не те щоб утримати перевагу, а й узагалі поступилась за підсумками стартової половини зустрічі.

Після відпочинку перевага "кельтів" була вже беззаперечною й вони підвели риску під цією дуеллю третім голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Селтік — РБ Лейпциг у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Селтік — РБ Лейпциг 3:1

Голи: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 — Баумгартнер, 23

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс (Скейлс, 73), Трасті, Тейлор (Вальє, 67) — Енгелс (Бернарду, 67), Макгрегор, Хатате — Кюн (Хен Чжун, 73), Маеда, Фурухасі (Айда, 81)

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Орбан, Бітшиабу, Генріхс — Нуса (Поульсен, 68), Айдара (Ассан Уедраого, 76), Кампль, Баумгартнер (Зайвальд, 76) — Шешко (Ельмас, 68), Опенда (Сілва, 81)

Попередження: Шешко