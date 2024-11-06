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Дубль Кюна допоміг Селтіку впоратися з Лейпцигом

06 листопада 2024

Селтік - Лейпциг, Getty Images

Четверта поспіль поразка колективу Марко Розе в Лізі чемпіонів.

Селтік у рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав РБ Лейпциг на Селтік Парк.

Відкрити рахунок у зустрічі вдалося гостям. Німецький клуб вийшов уперед завдяки голу Крістофа Баумгартнера. Ще до завершення першого тайму поєдинку Ніколас Кюн оформив дубль, тож на перерву з перевагою в один результативний удар пішли саме господарі поля. У другій половині матчу Рео Хатате встановив на табло підсумковий рахунок.

У Селтіка тепер сім очок і 13-та сходинка турнірної таблиці (зона 1/16 фіналу плей-оф), тоді як Лейпциг перебуває на 31-й (зона вильоту), не маючи жодного залікового бала.

Селтік — РБ Лейпциг 3:1
Голи: Кюн, 35, 45+1, Хатате, 72 — Баумгартнер, 23

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс (Скейлс, 73), Трасті, Тейлор (Вальє, 67) — Енгелс (Бернарду, 67), Макгрегор, Хатате — Кюн (Хен Чжун, 73), Маеда, Фурухасі (Айда, 81)

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Орбан, Бітшиабу, Генріхс — Нуса (Поульсен, 68), Айдара (Ассан Уедраого, 76), Кампль, Баумгартнер (Зайвальд, 76) — Шешко (Ельмас, 68), Опенда (Сілва, 81)

Попередження: Шешко

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