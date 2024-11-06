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-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
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-
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-
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Слован Братислава — Динамо Загреб 1:4 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

06 листопада 2024

Слован Братислава — Динамо Загреб, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА словацький Слован із Братислави на власному полі приймав хорватське Динамо із Загреба і зазнав розгрому з рахунком 1:4.

Господарі забили дуже важливий швидкий гол на початку зустрічі, однак фактично одразу ж і нівелювали його помилкою в захисті, а потім пропустили й удруге посеред тайму, у якому загалом володіли ініціативою.

Це знизило тиск на гостей і вони, граючи від суперника, забили поперерві ще двічі й здобули вже сім очок після розгрому від Баварії 2:9 у першому турі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Слован Братислава — Динамо Загреб у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Слован Братислава — Динамо Загреб 1:4
Голи: Стрелец, 5 — Шпікич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 73

Слован Братислава: Такач — Блекмен, Кашія (Войтко, 79), Байрич, Вут — Ігнатенко, Саввідіс (Мак, 72) — Барсегян (Мустафич, 87), Толич, Марчеллі (Мецоко, 72) — Стрелец (Гайдош, 87)

Динамо Загреб: Загорац — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Торренте, Огівара (П'єр-Габріель, 75) — Сучич (Качавенда, 87), Мішич — Шпікич (Бернауер, 75), Батуріна (Адемі, 64), П'яца (Ходжа, 87) — Куленович

Попередження: Кашія, Ігнатенко — Огівара, Качавенда.

Джерело: MEGOGO

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