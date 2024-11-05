Стрічка новин

22:18

Бондар: Готові показати, на що здатні

21:55

ПСВ розгромив Жирону без Циганкова

21:49

Динамо Загреб розібралося зі Слованом

20:59

Пушич: Дуже важливо забити саме в поєдинку з Янг Бойз, аби послабити той тиск, який відчувають гравці

20:57

Луїс Діас та Джонс — у стартовому складі Ліверпуля на матч проти Баєра

20:46

Лунін зіграє з перших хвилин проти Мілана

19:10

Ігнатенко — у старті Слована на матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб

18:55

Луїс Енріке: Атлетіко — одна з найскладніших команд, що має велику історію в Європі

17:12

Індзагі: Хочемо не дозволити Арсеналу володіти м'ячем

15:29

Фонсека: Матч із Реалом — це шанс показати нашу якість і те, як ми ростемо