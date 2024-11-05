Динамо Загреб розібралося зі Слованом

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів Слован приймав Динамо Загреб.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота чотири голи.
Слован Братислава — Динамо Загреб 1:4
Голи: Стрелец, 5 - Шпікич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 73
Слован Братислава: Такач — Блекмен, Кашія (Войтко, 79), Байрич, Вут — Ігнатенко, Саввідіс (Мак, 72) — Барсегян (Мустафич, 87), Толич, Марчеллі (Мецоко, 72) — Стрелец (Гайдош, 87)
Динамо Загреб: Загорац — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Торренте, Огівара (П'єр-Габріель, 75) — Сучич (Качавенда, 87), Мішич — Шпікич (Бернауер, 75), Батуріна (Адемі, 64), П'яца (Ходжа, 87) — Куленович
Попередження: Кашія, Ігнатенко — Огівара, Качавенда.