Динамо Загреб розібралося зі Слованом

05 листопада 2024

Слован - Динамо Загреб, Getty Images

Завершився матч Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів Слован приймав Динамо Загреб. 

Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота чотири голи. 

Слован Братислава — Динамо Загреб 1:4
Голи: Стрелец, 5 -  Шпікич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 73

Слован Братислава: Такач — Блекмен, Кашія (Войтко, 79), Байрич, Вут — Ігнатенко, Саввідіс (Мак, 72) — Барсегян (Мустафич, 87), Толич, Марчеллі (Мецоко, 72) — Стрелец (Гайдош, 87)

Динамо Загреб: Загорац — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Торренте, Огівара (П'єр-Габріель, 75) — Сучич (Качавенда, 87), Мішич — Шпікич (Бернауер, 75), Батуріна (Адемі, 64), П'яца (Ходжа, 87) — Куленович

Попередження: Кашія, Ігнатенко — Огівара, Качавенда. 

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