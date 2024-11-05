Луїс Діас та Джонс — у стартовому складі Ліверпуля на матч проти Баєра

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Ліверпуль та леверкузенський Баєр.

Англійський Ліверпуль та леверкузенський Баєр зіграють у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Енфілді.

Арне Слот, після перемоги над Брайтоном (2:1), використав із перших хвилин Джонса в центрі поля, тоді як Діас зіграє ліворуч в атаці.

Хабі Алонсо, на тлі нічиєї проти Штутгарта (0:0), залучив до стартового складу Фрімпонга на правому фланзі, тоді як Паласіос розташується в центрі поля, а Алейш зіграє в парі з Вірцем під нападником.

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Джонс, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Гакпо, Діас.

Запасні: Ярош, Девіс, Гомес, Ендо, Собослаї, Нуньєс, Робертсон, Кванса, Мортон, Бредлі.



Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Гарсія, Вірц — Боніфейс.

Запасні: Коварж, Ломб, Гофманн, Андріх, Артур, Шик, Телла, Оньєка.



Гра Ліверпуль — Баєр почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.