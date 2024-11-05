Лунін зіграє з перших хвилин проти Мілана

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та Мілан.

Мадридський Реал та італійський Мілан зіграють у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після розгрому в El Clasico від каталонської Барселони (0:4), залучив до стартового складу Модрича в центр поля.

Паулу Фонсека, на тлі перемоги над Монцою (1:0), використав із перших хвилин Емерсона та Томорі в обороні, тоді як Муса зіграє в опорній зоні, а Леау та Пулішич розташуються на флангах атаки.

Реал: Лунін — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Модрич, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Мбаппе.

Запасні: Фран Гонсалес, Местре Санчес, Камавінга, Родріго, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Фран Гарсія, Діас.



Мілан: Меньян — Емерсон, Тіав, Томорі, Ернандес — Фофана, Муса — Пулішич, Рейндерс, Леау — Мората.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Калабрія, Лофтус-Чік, Окафор, Терраччано, Камарда, Абрагам.

Гра Реал — Мілан почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.