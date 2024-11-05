Слот: Баєр цього сезону настільки ж сильний, але просто їм трохи не щастить

Керманич Ліверпуля висловився про майбутній матч із Леверкузеном у Лізі чемпіонів.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на Енфілд Роуд зустрінуться місцевий Ліверпуль та леверкузенський Баєр.

Головний тренер мерсісайдців Арне Слот поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з чинним чемпіоном Німеччини.

"Це великий єврокубковий матч, який у Лізі чемпіонів зустрічається майже постійно. У тому числі через те, що Хабі Алонсо зробив у Ліверпулі, особливо у єврокубках.

Баєр був неймовірний минулого сезону в Бундеслізі та на європейській арені. Думаю, цього сезону вони настільки ж сильні, але просто їм трохи не щастить із результатами. Це великий матч, на якого любителі футболу повинні чекати з нетерпінням", — цитує слова Арне Слота офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Баєр Леверкузен відбудеться 5 листопада о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.