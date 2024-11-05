Хабі Алонсо: Приємно повернутися на Енфілд через стільки років

Керманич Баєра висловився про майбутній матч із Ліверпулем у Лізі чемпіонів.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на Енфілд Роуд зустрінуться місцевий Ліверпуль та леверкузенський Баєр.

Головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо поділився очікуваннями від майбутнього протистояння зі своїм колишнім клубом, за який він виступав під час своєї кар'єри гравця.

"Приємно повернутися сюди через стільки років. Помітно, що клуб розвивається, нова трибуна має неймовірний вигляд. На нас чекає великий матч із Ліверпулем. Що може бути краще?

Це одна з найкращих команд Європи прямо зараз, чудові гравці, чудовий тренер. З нетерпінням чекаємо на цей виклик і подивимося, що з цього вийде", — цитує слова Хабі Алонсо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Баєр Леверкузен відбудеться 5 листопада о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.