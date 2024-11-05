Аморім: Знаю, що вболівальникам МЮ буде важко, але я думаю, що Манчестер Сіті — найкраща команда у світі

Наставник "левів" поділився своїми думками перед грою з командою Хосепа Гвардіоли.

Головний тренер Спортінгу Рубен Аморім, який незабаром очолить Манчестер Юнайтед, прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Для мене це ще одна гра в якості тренера Спортінга. Мене оцінюватимуть як тренера цієї команди. Для мене це важлива гра, а Хосеп Гвардіола найкращий тренер у світі.

Я знаю, що вболівальникам Манчестер Юнайтед буде важко, але я думаю, що Манчестер Сіті найкраща команда у світі. Тож це буде важка гра.

Ми близькі до кваліфікації в плей-оф, тому ця гра дуже важлива. Це моя остання гра на домашньому стадіоні Спортінга, тому я зосереджений на ній", — наводить слова Аморіма Eurosport.

Нагадаємо, матч Спортінг — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 5 листопада, о 22:00 за Києвом. Стежити за перебігом матчу можна буде на Football.ua.