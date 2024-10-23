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Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
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Спортінг розібрався зі Штурмом

23 жовтня 2024

Штурм - Спортінг, Getty Images

Португальська команда здобула виїзну перемогу.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів Штурм приймав Спортинг Лісабон. 

Гості забили по голу в обох таймах і увезли перемогу. 

Штурм — Спортінг Лісабон 0:2
Голи: Сантуш, 23, Дьокереш, 53

Штурм: Схерпен — Газібегович, Айву, Гейргофер (Джонстон, 59), Лавале (Шопп, 90) — Чуквуані — Ялькує, Бьовінг — Горват (Ярдимджи, 70) — Б'єрет (Гірлендер, 90), Джатта (Звонарек, 59). 

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Ешгаю (Рейс де Ліма, 56), Дебаст, Інасіу, Сантуш (Черно Кенда, 84) — Катаму, Браганса (Моріта, 70), Юльманн, Араухо (Антоніо Перейру Гонсалвеш, 70) — Трінкан, Дьокереш

Попередження: Ялькує, Ярдимджи.

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