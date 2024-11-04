Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів

До цієї миті на матчах групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали двічі.

На матчі 4-го туру етапу Ліги чемпіонів Спарта — Брест, який відбудеться 6 листопада, працюватиме українська суддівська бригада.

Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов. За роботу системи ВАА відповідатимуть Олексій Деревінський та Денис Шурман.

Початок цього матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Варто зауважити, що до цієї миті на матчах групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали двічі.

16 вересня 1998 року на поєдинку в Більбао між іспанським Атлетиком та норвезьким Русенборгом у ролі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук.

А 29 листопада 2023 року українська суддівська бригада у складі Миколи Балакіна (головний арбітр), Олександра Беркута, Дмитра Запороженка (асистенти арбітра) та Ярослава Козика (четвертий арбітр) працювала на грі Реал Сосьєдад (Іспанія) — Зальцбург (Австрія).