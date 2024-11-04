Монако
5
Црвена Звезда
1
22 жовтня
19:45
Мілан
3
Брюгге
1
22 жовтня
19:45
Жирона
2
Слован Братислава
0
22 жовтня
22:00
Астон Вілла
2
Болонья
0
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
5
Боруссія Дортмунд
2
22 жовтня
22:00
ПСЖ
1
ПСВ
1
22 жовтня
22:00
Ювентус
0
Штутгарт
1
22 жовтня
22:00
Штурм
0
Спортінг Лісабон
2
22 жовтня
22:00
Арсенал
1
Шахтар
0
22 жовтня
22:00
Аталанта
0
Селтік
0
23 жовтня
19:45
Брест
1
Баєр Леверкузен
1
23 жовтня
19:45
Янг Бойз
0
Інтер
1
23 жовтня
22:00
Бенфіка
1
Феєнорд
3
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
0
Ліверпуль
1
23 жовтня
22:00
Барселона
4
Баварія
1
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
0
Динамо Загреб
2
23 жовтня
22:00
Атлетіко
1
Лілль
3
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
5
Спарта Прага
0
23 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Динамо Загреб
-
05 листопада
19:45
ПСВ
-
Жирона
-
05 листопада
19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів

04 листопада 2024

Балакін, УАФ

До цієї миті на матчах групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали двічі.

На матчі 4-го туру етапу Ліги чемпіонів Спарта — Брест, який відбудеться 6 листопада, працюватиме українська суддівська бригада.

Головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов. За роботу системи ВАА відповідатимуть Олексій Деревінський та Денис Шурман.

Початок цього матчу заплановано на 22:00 за київським часом.  

Варто зауважити, що до цієї миті на матчах групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали двічі.

16 вересня 1998 року на поєдинку в Більбао між іспанським Атлетиком та норвезьким Русенборгом у ролі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук.

А 29 листопада 2023 року українська суддівська бригада у складі Миколи Балакіна (головний арбітр), Олександра Беркута, Дмитра Запороженка (асистенти арбітра) та Ярослава Козика (четвертий арбітр) працювала на грі Реал Сосьєдад (Іспанія) — Зальцбург (Австрія).

Джерело: Офіційний сайт УЄФА, УАФ

команди
статті на тему:
Момент удару блискавки 04 листопада 2024 Блискавка вбила футболіста під час матчу в Перу
Шахтар — Янг Бойз: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 06.11.2024 04 листопада 2024 Шахтар — Янг Бойз: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 06.11.2024
Яго, Луан та Мрвальєвич повернулись до стартового складу Вересу на гру проти Оболоні в УПЛ 04 листопада 2024 Яго, Луан та Мрвальєвич повернулись до стартового складу Вересу на гру проти Оболоні в УПЛ
   