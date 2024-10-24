Рафінья, Вінісіус Жуніор та Рейндерс — у команді тижня Ліги чемпіонів

Прес-служба УЄФА опублікувала символічну збірну за підсумками третього туру основного етапу Ліги чемпіонів.
Примітно, що до найкращих потрапили 11 гравців, які представляють 11 клубів.
Воротар: Маттіа Перін (Ювентус);
Захисники: Стефан Ристовський (Динамо Загреб), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Ісак Гін (Аталанта), Мігель Гутьєррес (Жирона);
Півзахисники: Такумі Мінаміно (Монако), Ніколо Барелла (Інтер), Тіджані Рейндерс (Мілан);
Нападники: Рафінья Діас (Барселона), Джон Дуран (Астон Вілла), Вінісус Жуніор (Реал).
Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня у головному єврокубку був визнаний вінгер Реала Вінісіус Жуніор.
Після трьох турів лідирують Астон Вілла та Ліверпуль, які набрали по дев'ять очок.