Рафінья, Вінісіус Жуніор та Рейндерс — у команді тижня Ліги чемпіонів

Команда складається із 11 представників 11 клубів.

Прес-служба УЄФА опублікувала символічну збірну за підсумками третього туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Примітно, що до найкращих потрапили 11 гравців, які представляють 11 клубів.

Воротар: Маттіа Перін (Ювентус);

Захисники: Стефан Ристовський (Динамо Загреб), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Ісак Гін (Аталанта), Мігель Гутьєррес (Жирона);

Півзахисники: Такумі Мінаміно (Монако), Ніколо Барелла (Інтер), Тіджані Рейндерс (Мілан);

Нападники: Рафінья Діас (Барселона), Джон Дуран (Астон Вілла), Вінісус Жуніор (Реал).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня у головному єврокубку був визнаний вінгер Реала Вінісіус Жуніор.

Після трьох турів лідирують Астон Вілла та Ліверпуль, які набрали по дев'ять очок.