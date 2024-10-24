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-
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-
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-
Арсенал
-
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Мюллер: Ми приїхали в Барселону за перемогою, але програли 1:4

24 жовтня 2024

Мюллер: Ми приїхали в Барселону за перемогою, але програли 1:4

Томас обурюється грі команди.

Нападник Баварії Томас Мюллер прокоментував поразку від Барселони (1:4) у Лізи чемпіонів.

"Це, очевидно, неприємне відчуття. Ми приїхали сюди за перемогою, але програли з рахунком 1:4, тож нам потрібно ще багато працювати. Якщо озирнутися назад і проаналізувати, то у Барселони було більше хороших моментів, ніж у нас.

Здавалося, що нам не вистачає впевненості, лише тому, що ми не тиснули так, як хотіли. У нас не було володіння м’ячем та контролю, до яких ми прагнули. Ми не грали так, як могли. Ось що я маю на увазі.

Ми повинні віддати належне тому, що вони — хороша команда, що Рафінья провів майже ідеальний вечір, а ми втратили хороші моменти", — сказав Мюллер.

Нагадаємо, Баварія встановила власний антирекорд в Лізі чемпіонів.

 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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