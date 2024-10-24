Гвардіола: Коли Матеус Нуньєс біжить 30-40 метрів, ніхто не може його зупинити

Пеп висловився про свого гравця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував гру Матеуша Нуньєса в матчі зі Спартою (5:0).

"Він був дійсно хороший — коли він забиває гол, ви можете бачити, як щасливі його товариші по команді. Його неймовірно люблять і він чудовий хлопець. У нього є особлива якість. У переходах він такий же швидкий, як Ерлінг Голанд. Коли він біжить 30-40 метрів, ніхто не може його зупинити. У нього є особлива якість, якої немає у нас. Тому він нам потрібен, і він може грати на багатьох ролях.

Єдина проблема, яку він має, це те, що його менеджер не дає йому тих хвилин, на які він заслуговує. Він завжди готовий і може нам допомогти. За тих обставин, які ми маємо зараз, коли у нас є 15 гравців плюс воротарі, дуже важливо, щоб він був у нас", — заявив Пеп Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів.