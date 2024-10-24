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-
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Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
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-
Мілан
-
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-
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Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
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Гакпо: Повинні залишатись сконцентрованими

24 жовтня 2024

Коді Гакпо, Getty Images

Форвард Ліверпуля прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

Англійський Ліверпуль напередодні у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Ліверпуль 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "червоних" Коді Гакпо оцінив виступ власної команди.

"Ключовим сьогодні було докласти багато зусиль як в обороні, так і в атаці. Я думаю, що ми дуже багато працювали на полі. Ми вибрали хороші моменти для контратак, і я думаю, що ми зробили все правильно. Іноді ми просто тримали м'яч, аби тільки не віддати його суперникам.

Я думаю, що загалом це був хороший виступ. Наприкінці ми добре захищались. Але інколи нам потрібна була допомога Келлегера і лінії захисників, щоб урятувати ворота, але й вони — це також наша сильна сторона на цей момент сезону, і ми дуже цим пишаємось.

Очевидно, що ви можете дуже добре володіти м'ячем, але проти хорошого суперника ви знаєте, що є деякі моменти в грі, де, можливо, у них буде кілька хороших ситуація. Важливо не пропустити в такі моменти і залишатись надійними в обороні. Я думаю, що це те, що ми сьогодні й зробили.

Потім, після цих ситуацій, ми знову отримали контроль над грою, і саме так ми виграли сьогоднішню гру. Думаю, ми повинні були забити більше голів, але в кінці кінців, перемога є перемога, тому ми дуже щасливі.

Цимікас? Дуже хороша гра від нього, і він у підсумку отримав приз Гравець матчу від УЄФА, що говорить саме за себе. Дуже радий за нього.

Очевидно, що це Ліга чемпіонів, інші умови, можливо, складніші ігри. Ми дуже добре стартували, але є ще кілька матчів на груповому етапі, тому ми ще не закінчили і повинні залишатись сконцентрованими", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль зіграє вдома проти леверкузенського Баєра.

Джерело: ФК Ліверпуль

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