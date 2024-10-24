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Штутгарт
-
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-
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-
06 листопада
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Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
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-
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РБ Лейпциг — Ліверпуль 0:1 Відео гола та огляд матчу 23.10.2024

24 жовтня 2024

РБ Лейпциг — Ліверпуль, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА німецький РБ Лейпциг на власному полі приймав англійський Ліверпуль і зазнав мінімальної поразки з рахунком 0:1.

Цю гру за кількістю створених моментів можна вважати на користь команди Арне Слота, однак забити їй удалось лише одного разу посеред першого тайму, тож до останнього існувала інтрига.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Ліверпуль у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

РБ Лейпциг — Ліверпуль 0:1
Гол: Нуньєс, 27

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда (Бітшиабу, 74), Орбан, Люкеба, Генріхс  — Айдара (Ельмас, 86), Вермерен (Кампль, 74), Нуса — Шешко (Баугмартнер, 74), Сімонс (Поульсен, 77) — Опенда.

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Гомес, 75), Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 75) — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах (Діас, 63), Нуньєс (Джонс, 74), Гакпо.

Попередження: Люкеба, Гертрейда — Мак Аллістер

Джерело: MEGOGO

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