Слот: Ліверпуль не домінував? Ви що, не були на стадіоні?

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

Напередодні англійський Ліверпуль у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Ліверпуль 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот оцінив виступ власної команди.

"Я думаю, що ми не дуже добре почали гру в перші 10 – 15 хвилин, але після цього мені дуже сподобалося те, що я побачив. Багато разів ми долали їхній пресинг, відкривали їхню середину поля й ішли до атаки. Це призвело до першого голу, це призвело до кількох, і навіть значно більше ніж просто кількох, моментів після цього.

Але врешті-решт, шкода, що нам усе ще потрібні були наші два центральні захисники воротар, щоб зробити два таких важливих сейви, тому що така гра повинна була бути закрита після 60 – 70 хвилини. Але цього не сталось. Тому останні 20 хвилин все ще були для нас важкими.

Я завжди радий, коли ми забиваємо гол, і мені не так важливо, хто його забиває. Завжди приємно бачити, що всі наші гравці забивають голи. Я вважаю, що Коді Гакпо та Мо Салах відіграли таку ж важливу роль у забитому м'ячі, як і Дарвін.

Що мені сподобалось у Дарвіні, так це те, що він сьогодні був сильним, упевнено тримав м'яч, боровся, якщо доводилося захищатись, тому він зробив гру дуже складною для двох центральних захисників Лейпцига. А потім він забив гол. Я думаю, що для нападника завжди приємно бути в списку бомбардирів.

Ліверпуль не домінував? Ви що, не були на стадіоні? Ви дійсно вважаєте, що ми не домінували? Якщо ви граєте з хорошими командами на виїзді, то завжди будуть моменти в грі, що інша команда також має гольові нагоди, і я думаю, що один із них у Лейпцига був із кутового удару. Із мого погляду на цю гру, ми впродовж більшої частини гри повністю домінували, як і в усіх інших іграх, які ми грали, окрім матчу проти Челсі.

Тому я зовсім не хвилююсь за цю гру, я був трохи більше стурбований, якщо хочете так сказати, після гри з Челсі. Але саме такою мені подобається бачити гру нашої команди: набагато більше моментів, аніж у іншої команди, набагато більше володіння м'ячем, набагато більше часу, що звільняє півзахист від роботи.

Отже, це був гарний виступ добре, але я згоден з вами, що якби ви були там тільки перші 10 і останні 20 хвилин, то тоді в нас були і складні фази в грі. Але на такому рівні у футболі так і буває.

Окрім того, у нас важкий розклад матчів, тому я сказав перед грою про Кертіса Джонса, що він ще не грав 90 хвилин, він грав лише два рази по 75 або 85 хвилин, він не звик грати дві гри так швидко поспіль.

Зараз у нас є кілька травмованих, тому я повинен добре піклуватися про гравців, які багато грали, і Мо — один із них, а в неділю знову буде велика гра. Отже, мені потрібно задіяти якомога більше гравців у наступні важкі тижні та місяці, щоб усі вони були готові до гри.

Ми вже встановили кілька рекордів, якими я та всі ми повинні пишатись, тому що так багато чудових гравців носили цю футболку, багато чудових менеджерів були в цьому клубі. Отже, якщо ви можете досягти чогось, що не було досягнуто раніше, що майже неможливо у такому великому клубі, як цей, і тому досягти цього завжди приємно.

Рекорди — це добре, але є ще дещо, що приємніше за рекорди, і ми обидва знаємо, що я маю на увазі — це трофеї", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі англійський Ліверпуль зіграє вдома проти леверкузенського Баєра.