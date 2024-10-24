Зальцбург — Динамо З 0:2 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА австрійський РБ Зальцбург на власному полі приймав хорватський Динамо Загреб і зазнав поразки з рахунком 0:2.

Колишній суперник київського Динамо за плей-оф кваліфікації продовжує сипатись у основному раунді змагань.

Цього разу команда Пепейна Лейндерса провела на рівних із суперниками перший тайм, але на початку другого пропустила швидкий гол, отримала вилучення у власному складі, і в підсумку її добили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зальцбург — Динамо (Загреб) у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Зальцбург — Динамо (Загреб) 0:2

Голи: Куленович, 49, Петкович, 84

Зальцбург: Шлагер — Дедич, П'янтковські, Байду, Терзич (Гіндо, 82) — Бідструп (Капальдо, 58), Діамбу (Байчетич, 58), К'єргор — Дагім (Нене, 58), Конате, Глух (Блазвіх, 69)

Динамо (Загреб): Невістич — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Бернауер, Торренте — Сучич (Стойкович, 88), Мішич, Адемі (Рог, 59) — Батуріна (Качавенда, 88), Куленович (Петкович, 77), Огівара (П'єр-Габріель, 77)

Попередження: Бідструп, Дедич, П'янтковські — Рог

Вилучення: Шлагер, 66