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-
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-
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22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
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Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
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22:00

Зальцбург — Динамо З 0:2 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

24 жовтня 2024

Зальцбург — Динамо З, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА австрійський РБ Зальцбург на власному полі приймав хорватський Динамо Загреб і зазнав поразки з рахунком 0:2.

Колишній суперник київського Динамо за плей-оф кваліфікації продовжує сипатись у основному раунді змагань.

Цього разу команда Пепейна Лейндерса провела на рівних із суперниками перший тайм, але на початку другого пропустила швидкий гол, отримала вилучення у власному складі, і в підсумку її добили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зальцбург — Динамо (Загреб) у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Зальцбург — Динамо (Загреб) 0:2
Голи: Куленович, 49, Петкович, 84

Зальцбург: Шлагер — Дедич, П'янтковські, Байду, Терзич (Гіндо, 82) — Бідструп (Капальдо, 58), Діамбу (Байчетич, 58), К'єргор — Дагім (Нене, 58), Конате, Глух (Блазвіх, 69)

Динамо (Загреб): Невістич — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Бернауер, Торренте — Сучич (Стойкович, 88), Мішич, Адемі (Рог, 59) — Батуріна (Качавенда, 88), Куленович (Петкович, 77), Огівара (П'єр-Габріель, 77)

Попередження: Бідструп, Дедич, П'янтковські — Рог

Вилучення: Шлагер, 66

Джерело: MEGOGO

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Зальцбург - Динамо (Загреб), Getty Images 23 жовтня 2024 Зальцбург із вилученням голкіпера поступився Динамо Загреб
   