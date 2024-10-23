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Зальцбург із вилученням голкіпера поступився Динамо Загреб

23 жовтня 2024

Зальцбург - Динамо (Загреб), Getty Images

Третя поспіль поразка "биків" у Лізі чемпіонів.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Зальцбург на однойменному стадіоні приймав загребське Динамо.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували своїх уболівальників голами. По перерві Сандро Куленович вивів гостей вперед. Трохи пізніше господарі поля залишилися в меншості через вилучення Александера Шлагера. Янісу Блазвіху через результативний удар Бруно Петковича завершити матч без пропущених голів теж не вдалося.

Для Зальцбурга це третя поспіль поразка, тоді як загребське Динамо здобуло свою першу перемогу і тепер має чотири залікових бали.

Зальцбург — Динамо (Загреб) 0:2
Голи: Куленович, 49, Петкович, 84

Зальцбург: Шлагер — Дедич, П'янтковські, Байду, Терзич (Гіндо, 82) — Бідструп (Капальдо, 58), Діамбу (Байчетич, 58), К'єргор — Дагім (Нене, 58), Конате, Глух (Блазвіх, 69)

Динамо (Загреб): Невістич — Рістовскі, Теофіль-Катрен, Бернауер, Торренте — Сучич (Стойкович, 88), Мішич, Адемі (Рог, 59) — Батуріна (Качавенда, 88), Куленович (Петкович, 77), Огівара (П'єр-Габріель, 77)

Попередження: Бідструп, Дедич, П'янтковські — Рог

Вилучення: Шлагер, 66

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