Монако
5
Црвена Звезда
1
22 жовтня
19:45
Мілан
3
Брюгге
1
22 жовтня
19:45
Жирона
2
Слован Братислава
0
22 жовтня
22:00
Астон Вілла
2
Болонья
0
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
5
Боруссія Дортмунд
2
22 жовтня
22:00
ПСЖ
1
ПСВ
1
22 жовтня
22:00
Ювентус
0
Штутгарт
1
22 жовтня
22:00
Штурм
0
Спортінг Лісабон
2
22 жовтня
22:00
Арсенал
1
Шахтар
0
22 жовтня
22:00
Аталанта
0
Селтік
0
23 жовтня
19:45
Брест
1
Баєр Леверкузен
1
23 жовтня
19:45
Янг Бойз
0
Інтер
1
23 жовтня
22:00
Бенфіка
1
Феєнорд
3
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
0
Ліверпуль
1
23 жовтня
22:00
Барселона
4
Баварія
1
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
0
Динамо Загреб
2
23 жовтня
22:00
Атлетіко
1
Лілль
3
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
5
Спарта Прага
0
23 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Динамо Загреб
-
05 листопада
19:45
ПСВ
-
Жирона
-
05 листопада
19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Бенфіка — Феєнорд 1:3 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

24 жовтня 2024

, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка на власному полі приймала нідерландський Феєнорд і зазнала поразки з рахунком 1:3.

У ворота Анатолія Трубіна було спрямовано два м’ячі ще до завершення першого тайму, після чого м’яч Актюркоглу в другій половині зустрічі трохи покращив стан справ для "орлів", але врятувати гру в них так і не вийшло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Феєнорд у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Бенфіка — Феєнорд 1:3
Голи: Актюркоглу, 66  Уеда, 12 Міламбо, 33, 90+2

Бенфіка: Трубін — Ба (Шельдеруп, 88), Араужу, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну (Бесте, 65), Кекчю (Жуніор Луш Саншеш, 72) — Ді Марія (Амдуні, 65), Павлідіс (Кабрал, 72), Актюркоглу

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Карранса, 75), Траунер, Ганцко, Буено (Смал, 88) — Ін Бом, Міламбо, Тімбер — Осман (Белен, 59), Уеда (Хадж Мусса, 75), Пайшан

Попередження: Амдуні, Саншеш — Тімбер, Буено

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Бенфіка з Трубіним зазнала домашньої поразки від Феєнорда 23 жовтня 2024 Бенфіка з Трубіним зазнала домашньої поразки від Феєнорда
   