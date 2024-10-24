Бенфіка — Феєнорд 1:3 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка на власному полі приймала нідерландський Феєнорд і зазнала поразки з рахунком 1:3.

У ворота Анатолія Трубіна було спрямовано два м’ячі ще до завершення першого тайму, після чого м’яч Актюркоглу в другій половині зустрічі трохи покращив стан справ для "орлів", але врятувати гру в них так і не вийшло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Феєнорд у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Бенфіка — Феєнорд 1:3

Голи: Актюркоглу, 66 — Уеда, 12 Міламбо, 33, 90+2

Бенфіка: Трубін — Ба (Шельдеруп, 88), Араужу, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну (Бесте, 65), Кекчю (Жуніор Луш Саншеш, 72) — Ді Марія (Амдуні, 65), Павлідіс (Кабрал, 72), Актюркоглу

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Карранса, 75), Траунер, Ганцко, Буено (Смал, 88) — Ін Бом, Міламбо, Тімбер — Осман (Белен, 59), Уеда (Хадж Мусса, 75), Пайшан

Попередження: Амдуні, Саншеш — Тімбер, Буено