Бенфіка з Трубіним зазнала домашньої поразки від Феєнорда

Лісабонському колективу не вдалося оговтатися після провального першого тайму.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА роттердамський Феєнорд вирушив у гості до лісабонської Бенфіки, у стартовому складі якої традиційно з'явився український голкіпер Анатолій Трубін.

Утім, цей вечір для оборони господарів та безпосередньо для самого Анатолія видався не найвдалішим.

Бенфіка провали перший тайм, протягом якого пропустила два голи. І незважаючи на те, що команда Бруну Лаже спробувала повернутися в гру після перерви, наприкінці матчу Феєнорд вкотре підтвердив, що був найкращою командою на полі — 3:1.

Бенфіка — Феєнорд 1:3

Голи: Актюркоглу, 66 - Уеда, 12 Міламбо, 33, 90+2

Бенфіка: Трубін — Ба (Шельдеруп, 88), Араужу, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну (Бесте, 65), Кекчю (Жуніор Луш Саншеш, 72) — Ді Марія (Амдуні, 65), Павлідіс (Кабрал, 72), Актюркоглу

Феєнорд: Велленройтер — Лотомба (Карранса, 75), Траунер, Ганцко, Буено (Смал, 88) — Ін Бом, Міламбо, Тімбер — Осман (Белен, 59), Уеда (Хадж Мусса, 75), Пайшан

Попередження: Амдуні, Саншеш — Тімбер, Буено