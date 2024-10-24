Манчестер Сіті — Спарта Прага 5:0 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті на власному полі приймав чеську Спарту з Праги і влаштував розгром із рахунком 5:0.

Команда Хосепа Гвардіоли не стала відкладати справи на потім і в одній із перших атак відкрила рахунок зусиллями Філа Фодена.

Після цього "містяни" мали шалену перевагу над суперниками за всіма показниками, що в підсумку завершилось другим таймом із чотирма їхніми м’ячами. Зокрема — і карате-шедевром Ерлінга Голанда.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Спарта Прага у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Манчестер Сіті — Спарта Прага 5:0

Голи: Фоден, 3 Голанд, 58, 68 Стоунз, 65 Нунеш, 87 (пен)

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз (Гвардіол, 74), Аканджі, Аке (Діаш, 74) — Сілва (Макейті, 69), Гюндоган (Ковачич, 69), Нунеш — Савіньйо, Голанд (О'Райлі, 81), Фоден

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Серенсен — Пресіадо, Лачі, Кайрінен (Сольбаккен, 89), Рінеш (Візнер, 89) — Бірманчевич (Данек, 74), Олатунджі (Ррахмані, 60), Гараслін (Краснікі, 46)

Попередження: Стоунз — Пресіадо