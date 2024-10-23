Манчестер Сіті з голом Голанда у стилі Ібрагімовича розгромив Спарту

Впевнена та очікувана перемога команди Хосепа Гвардіоли.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті на Етіхад Стедіум здобув розгромну перемогу над празькою Спартою.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота суперника аж п'ять "сухих" м'ячів, не залишивши майже жодних шансів Спарті.

Окремої уваги заслуговую перший гол Ерлінга Голанда, який він забив у найкращих традиціях Златана Ібрагімовича.

ES UN DEMENTE DEL GOL.



🤸‍♂️ El GOLAZO con acrobacia de Haaland NO es normal. #UCL #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/y5nldO1W5z — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 23, 2024

Манчестер Сіті - Спарта Прага 5:0

Голи: Фоден, 3 Голанд, 58, 68 Стоунз, 65 Нунеш, 87 (пен)

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз (Гвардіол, 74), Аканджі, Аке (Діаш, 74) — Сілва (Макейті, 69), Гюндоган (Ковачич, 69), Нунеш — Савіньйо, Голанд (О'Райлі, 81), Фоден

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Серенсен — Пресіадо, Лачі, Кайрінен (Сольбаккен, 89), Рінеш (Візнер, 89) — Бірманчевич (Данек, 74), Олатунджі (Ррахмані, 60), Гараслін (Краснікі, 46)

Попередження: Стоунз — Пресіадо