Манчестер Сіті з голом Голанда у стилі Ібрагімовича розгромив Спарту

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті на Етіхад Стедіум здобув розгромну перемогу над празькою Спартою.
Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота суперника аж п'ять "сухих" м'ячів, не залишивши майже жодних шансів Спарті.
Окремої уваги заслуговую перший гол Ерлінга Голанда, який він забив у найкращих традиціях Златана Ібрагімовича.
Манчестер Сіті - Спарта Прага 5:0
Голи: Фоден, 3 Голанд, 58, 68 Стоунз, 65 Нунеш, 87 (пен)
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз (Гвардіол, 74), Аканджі, Аке (Діаш, 74) — Сілва (Макейті, 69), Гюндоган (Ковачич, 69), Нунеш — Савіньйо, Голанд (О'Райлі, 81), Фоден
Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Серенсен — Пресіадо, Лачі, Кайрінен (Сольбаккен, 89), Рінеш (Візнер, 89) — Бірманчевич (Данек, 74), Олатунджі (Ррахмані, 60), Гараслін (Краснікі, 46)
Попередження: Стоунз — Пресіадо