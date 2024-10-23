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-
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-
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-
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-
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-
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-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
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-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
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-
06 листопада
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Нуньєс зіграє на вістрі атаки Ліверпуля в матчі проти РБ Лейпциг

23 жовтня 2024

Дарвін Нуньєс, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють РБ Лейпциг та Ліверпуль.

Німецький РБ Лейпциг та Ліверпуль зіграють поміж собою в третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Ред Булл Арені.

Марко Розе, після перемоги над Майнцом (2:0), залучив до стартового складу Генріхса на лівий фланг оборони, тоді як Нуса гратиме в центрі поля.

Арне Слот, на тлі перемоги над лондонським Челсі (2:1), використав із перших хвилин Цимікаса ліворуч у захисті, тоді як Мак Аллістер повернеться до центру поля, а Нуньєс очолить напад.

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Орбан, Люкеба, Генріхс  — Айдара, Вермерен, Нуса — Шешко, Сімонс — Опенда.

Запасні: Вандерводт, Ельмас, Клостерманн, Зайвальд, Баумгартнер, Гебель, Бітшиабу, Кампль, Раум, Поульсен, Сілва.

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Гакпо.

Запасні: Ярош, Ендо, Гомес, Ендо, Діас, Джонс, Робертсон, Кванса, Мортон, Ньйоні.

Гра РБ Лейпциг — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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