Нуньєс зіграє на вістрі атаки Ліверпуля в матчі проти РБ Лейпциг

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють РБ Лейпциг та Ліверпуль.

Німецький РБ Лейпциг та Ліверпуль зіграють поміж собою в третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Ред Булл Арені.

Марко Розе, після перемоги над Майнцом (2:0), залучив до стартового складу Генріхса на лівий фланг оборони, тоді як Нуса гратиме в центрі поля.

Арне Слот, на тлі перемоги над лондонським Челсі (2:1), використав із перших хвилин Цимікаса ліворуч у захисті, тоді як Мак Аллістер повернеться до центру поля, а Нуньєс очолить напад.

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Орбан, Люкеба, Генріхс — Айдара, Вермерен, Нуса — Шешко, Сімонс — Опенда.

Запасні: Вандерводт, Ельмас, Клостерманн, Зайвальд, Баумгартнер, Гебель, Бітшиабу, Кампль, Раум, Поульсен, Сілва.



Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Гакпо.

Запасні: Ярош, Ендо, Гомес, Ендо, Діас, Джонс, Робертсон, Кванса, Мортон, Ньйоні.



Гра РБ Лейпциг — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.