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-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Слот: У цьому форматі Ліги чемпіонів після двох матчів турнірна таблиця не відображає повну картину

23 жовтня 2024

Слот: У цьому форматі Ліги чемпіонів після двох матчів турнірна таблиця не відображає повну картину

Англійці готуються до матчу з Лейпцигом в ЛЧ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

"Ми зіграємо проти хорошої команди, яка чудово виступає в Бундеслізі. У цьому форматі після двох матчів турнірна таблиця не відображає повну картину.

Вони дуже хороша команда, і, так, календар матчів важкий, але чого ви очікуєте, якщо граєте в Лізі чемпіонів? Це те, що нам подобається і чого ми хочемо", — заявив Слот.

Матч Лейпциг — Ліверпуль відбудеться 23 жовтня та розпочнеться о 22:00.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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