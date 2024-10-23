Слот: У цьому форматі Ліги чемпіонів після двох матчів турнірна таблиця не відображає повну картину

Англійці готуються до матчу з Лейпцигом в ЛЧ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

"Ми зіграємо проти хорошої команди, яка чудово виступає в Бундеслізі. У цьому форматі після двох матчів турнірна таблиця не відображає повну картину.

Вони дуже хороша команда, і, так, календар матчів важкий, але чого ви очікуєте, якщо граєте в Лізі чемпіонів? Це те, що нам подобається і чого ми хочемо", — заявив Слот.

Матч Лейпциг — Ліверпуль відбудеться 23 жовтня та розпочнеться о 22:00.