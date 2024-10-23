Розе: Ліверпуль — топкоманда, і це виклик для Лейпцига

Німці готуються до випробування в ЛЧ.

Головний тренер Лейпцига Марко Розе висловився напередодні матчу 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Вони сильні в пресингу і добре грають в обороні. Вони фізично сильна команда у грі без м’яча, у чому вони були хороші під керівництвом Юргена Клоппа, а тепер Арне Слот робить це по-своєму.

Їхня гра не сильно змінилася, вони все ще грають із дуже високою інтенсивністю. Їхня позиційна гра є сильною та домінуючою, крім того, проти них важко захищатися, і вони дуже якісно грають в атаці. Вони є топкомандою і це захоплюючий виклик для нас", — сказав Розе.

Матч Лейпциг — Ліверпуль відбудеться 23 жовтня та розпочнеться о 22:00.