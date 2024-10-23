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-
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-
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-
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-
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-
06 листопада
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Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
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Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
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Шахін: Голи Реала — гірка пігулка, яку потрібно проковтнути

23 жовтня 2024

Шахін: Голи Реала — гірка пігулка, яку потрібно проковтнути

Тренер засмучений такою поразкою.

Головний тренер Боруссії Д Нурі Шахін прокоментував поразку від Реала в матчі Ліги чемпіонів.

"У першому таймі ми грали дуже добре, ми знайшли правильні рішення з м'ячем і забили два чудові голи.

Ми обіцяли собі, що будемо швидше віч-на-віч, але нам це не вдалося. А коли суперники забили два голи за такий короткий проміжок часу, з цим важко було впоратися. Інші голи – просто гірка пігулка, яку потрібно проковтнути.

У першому таймі ми не просто атакували та забивали, нам було комфортно володіти м'ячем та використовувати його. Але мало хто з гравців здатний зробити те, що зробив з нами Вінісіус. Нам потрібно отримати важливі уроки, і в цілому ми дуже погано захищалися.

Заміна Байно-Гіттенса? Він добре зіграв у першому таймі, але ми не зуміли як слід заблокувати Родріго, і я хотів щось із цим зробити. Нас відтісняли, і ми не змогли реалізувати нашу стратегію, тому зняли з гри Байно-Гіттенса", — сказав Шахін.

Боруссія програла Реалу з рахунком 2:5.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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