Монако — Црвена Звезда 5:1 Відео голів та огляд матчу 22.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА французький Монако на власному полі приймав сербську Црвену Звезду й здобула розгромну перемогу.

У першій половині гри гості хоч якось намагались чинити опір і навіть знайшли сили на відповідь на два пропущені голи.

Однак після перерви "червоно-білі" остаточно розвалились після розкішного м’яча захисника Сінго й згодом отримали ще два голи у власні ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монако — Црвена Звезда у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Монако — Црвена Звезда 5:1

Голи: Мінаміно, 21, 70, Емболо, 45+4, Сінго, 54, Акліуш, 90+6 — Ндіай, 27

Монако: Маєцкі — Вандерсон де Олівейра, Сінго, Керер, Кайо Енріке (Іленіхена, 77) — Закарія (Магасса, 86), Камара — Акліуш, Мінаміно, Бен-Сегір (Головін, 46) — Емболо (Діатта, 77)

Црвена Звезда: Ілич — Олаїнка, Спаїч, Джига, Сол — Крунич (Родич, 60), Елшнік — Катомпа Мвумпа (Ілич, 60), Максимович (Канга Каку, 74), Бруно (Далсіу, 7) — Ндіай (Катаї, 74)

Попередження: Керер