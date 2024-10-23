Монако
5
Црвена Звезда
1
22 жовтня
19:45
Мілан
3
Брюгге
1
22 жовтня
19:45
Жирона
2
Слован Братислава
0
22 жовтня
22:00
Астон Вілла
2
Болонья
0
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
5
Боруссія Дортмунд
2
22 жовтня
22:00
ПСЖ
1
ПСВ
1
22 жовтня
22:00
Ювентус
0
Штутгарт
1
22 жовтня
22:00
Штурм
0
Спортінг Лісабон
2
22 жовтня
22:00
Арсенал
1
Шахтар
0
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Динамо Загреб
-
05 листопада
19:45
ПСВ
-
Жирона
-
05 листопада
19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Монако — Црвена Звезда 5:1 Відео голів та огляд матчу 22.10.2024

23 жовтня 2024

Монако — Црвена Звезда, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА французький Монако на власному полі приймав сербську Црвену Звезду й здобула розгромну перемогу.

У першій половині гри гості хоч якось намагались чинити опір і навіть знайшли сили на відповідь на два пропущені голи.

Однак після перерви "червоно-білі" остаточно розвалились після розкішного м’яча захисника Сінго й згодом отримали ще два голи у власні ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монако — Црвена Звезда у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Монако — Црвена Звезда 5:1
Голи: Мінаміно, 21, 70, Емболо, 45+4, Сінго, 54, Акліуш, 90+6 —  Ндіай, 27

Монако: Маєцкі — Вандерсон де Олівейра, Сінго, Керер, Кайо Енріке (Іленіхена, 77) — Закарія (Магасса, 86), Камара — Акліуш, Мінаміно, Бен-Сегір (Головін, 46) — Емболо (Діатта, 77)

Црвена Звезда: Ілич — Олаїнка, Спаїч, Джига, Сол — Крунич (Родич, 60), Елшнік — Катомпа Мвумпа (Ілич, 60), Максимович (Канга Каку, 74), Бруно (Далсіу, 7) — Ндіай (Катаї, 74)

Попередження: Керер

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Дубль Мінаміно допоміг Монако розгромити Црвену Звезду 22 жовтня 2024 Дубль Мінаміно допоміг Монако розгромити Црвену Звезду
   