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-
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-
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Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
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Баварія
-
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Штурм — Спортінг Лісабон 0:2 Відео голів та огляд матчу 22.10.2024

23 жовтня 2024

Штурм — Спортінг Лісабон, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА австрійський Штурм на власному полі приймав лісабонський Спортінг і поступився з рахунком 0:2.

Господарі не змогли скласти конкуренцію своїм опонентам і програли першу половину зустрічі, після чого швидкий гол "левів" у другому таймі остаточно вирішив долю протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штурм — Спортінг Лісабон у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Штурм — Спортінг Лісабон 0:2
Голи: Сантуш, 23, Дьокереш, 53

Штурм: Схерпен — Газібегович, Айву, Гейргофер (Джонстон, 59), Лавале (Шопп, 90) — Чуквуані — Ялькує, Бьовінг — Горват (Ярдимджи, 70) — Б'єрет (Гірлендер, 90), Джатта (Звонарек, 59).

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Ешгаю (Рейс де Ліма, 56), Дебаст, Інасіу, Сантуш (Черно Кенда, 84) — Катаму, Браганса (Моріта, 70), Юльманн, Араухо (Антоніо Перейру Гонсалвеш, 70) — Трінкан, Дьокереш

Попередження: Ялькує, Ярдимджи.

Джерело: MEGOGO

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