Штурм — Спортінг Лісабон 0:2 Відео голів та огляд матчу 22.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА австрійський Штурм на власному полі приймав лісабонський Спортінг і поступився з рахунком 0:2.

Господарі не змогли скласти конкуренцію своїм опонентам і програли першу половину зустрічі, після чого швидкий гол "левів" у другому таймі остаточно вирішив долю протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штурм — Спортінг Лісабон у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Штурм — Спортінг Лісабон 0:2

Голи: Сантуш, 23, Дьокереш, 53

Штурм: Схерпен — Газібегович, Айву, Гейргофер (Джонстон, 59), Лавале (Шопп, 90) — Чуквуані — Ялькує, Бьовінг — Горват (Ярдимджи, 70) — Б'єрет (Гірлендер, 90), Джатта (Звонарек, 59).

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Ешгаю (Рейс де Ліма, 56), Дебаст, Інасіу, Сантуш (Черно Кенда, 84) — Катаму, Браганса (Моріта, 70), Юльманн, Араухо (Антоніо Перейру Гонсалвеш, 70) — Трінкан, Дьокереш

Попередження: Ялькує, Ярдимджи.