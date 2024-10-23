Астон Вілла — Болонья 2:0 Відео голів та огляд матчу 22.10.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бірмінгемська Астон Вілла на власному полі приймала італійську Болонью і здобула перемогу за рахунок голів у другому таймі.

У першій половині гри команда Унаї Емері не змогла втілити перевагу на м’ячі в зміни стану рахунку на табло, тоді як після перерви Болонья вирівняла гру, однак натомість пропустила двічі посеред тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Болонья у рамках 3 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Астон Вілла — Болонья 2:0

Голи: Макгінн, 55, Дуран, 64

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес, Матсен — Онана (Барклі, 46), Тілеманс — Макгінн (Воткінс, 66), Роджерс, Бейлі (Ремзі, 66) — Дуран (Філоджин, 66)

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Фаббіан, Фройлер, Урбанські — Орсоліні (Одгор, 46), Даллінга (Кастро, 66), Ндоє

Попередження: Барклі — Орсоліні, Пош, Лікоянніс, Фройлер.