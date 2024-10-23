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-
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Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
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Астон Вілла розібралася з Болоньєю

23 жовтня 2024

Астон Вілла - Болонья, Getty Images

Англійський клуб вирішив результат зустрічі в другому таймі.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів Астон Вілла приймала Болонью.

Підопічні Унаї Емері в другому таймі забили два голи і здобули три очки на своєму полі. Болонья, як і раніше, без перемог у групі. 

Астон Вілла — Болонья 2:0
Голи: Макгінн, 55, Дуран, 64

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес, Матсен — Онана (Барклі, 46), Тілеманс — Макгінн (Воткінс, 66), Роджерс, Бейлі (Ремзі, 66) — Дуран (Філоджин, 66)

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Фаббіан, Фройлер, Урбанські — Орсоліні (Одгор, 46), Даллінга (Кастро, 66), Ндоє

Попередження: Барклі — Орсоліні, Пош, Лікоянніс, Фройлер.

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