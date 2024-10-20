Арсенал — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 22.10.2024

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 22 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар проведе гостьовий поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде лондонський Арсенал.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Емірейтс (Лондон). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича поступилась бергамаській Аталанті (0:3), а до цього зіграла внічию з Болоньєю (0:0).

Історія протистоянь Арсенала з Шахтарем:

Арсенал – Шахтар – 3:2 (Ліга чемпіонів-2000/01)

Шахтар – Арсенал – 3:0 (Ліга чемпіонів-2000/01)

Арсенал – Шахтар – 5:1 (Ліга чемпіонів-2010/11)

Шахтар – Арсенал – 2:1 (Ліга чемпіонів-2010/11)

Турнірні шляхи команд перетинались виключно на групових етапах Ліги чемпіонів.

Онлайн-трансляція матчу Арсенал — Шахтар:

Трансляція розпочнеться в день матчу, о 22:00.

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.