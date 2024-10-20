Арсенал — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 22.10.2024

У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар проведе гостьовий поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде лондонський Арсенал.
Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Емірейтс (Лондон). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича поступилась бергамаській Аталанті (0:3), а до цього зіграла внічию з Болоньєю (0:0).
Історія протистоянь Арсенала з Шахтарем:
Арсенал – Шахтар – 3:2 (Ліга чемпіонів-2000/01)
Шахтар – Арсенал – 3:0 (Ліга чемпіонів-2000/01)
Арсенал – Шахтар – 5:1 (Ліга чемпіонів-2010/11)
Шахтар – Арсенал – 2:1 (Ліга чемпіонів-2010/11)
Турнірні шляхи команд перетинались виключно на групових етапах Ліги чемпіонів.
Онлайн-трансляція матчу Арсенал — Шахтар:
Трансляція розпочнеться в день матчу, о 22:00.
Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.