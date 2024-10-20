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0
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Штурм
0
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22:00
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Баварія
0
02 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
2
Ювентус
3
02 жовтня
22:00
Монако
-
Црвена Звезда
-
22 жовтня
19:45
Мілан
-
Брюгге
-
22 жовтня
19:45
Астон Вілла
-
Болонья
-
22 жовтня
22:00
Жирона
-
Слован Братислава
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссія Дортмунд
-
22 жовтня
22:00
ПСЖ
-
ПСВ
-
22 жовтня
22:00
Ювентус
-
Штутгарт
-
22 жовтня
22:00
Штурм
-
Спортінг Лісабон
-
22 жовтня
22:00
Арсенал
-
Шахтар
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Селтік
-
23 жовтня
19:45
Брест
-
Баєр Леверкузен
-
23 жовтня
19:45
Барселона
-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Лілль
-
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Спарта Прага
-
23 жовтня
22:00

Арсенал — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 22.10.2024

20 жовтня 2024

фото ФК Шахтар Донецьк

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 22 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 22 жовтня, донецький Шахтар проведе гостьовий поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде лондонський Арсенал.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Емірейтс (Лондон). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому турі команда Маріно Пушича поступилась бергамаській Аталанті (0:3), а до цього зіграла внічию з Болоньєю (0:0).

Історія протистоянь Арсенала з Шахтарем:

Арсенал – Шахтар – 3:2 (Ліга чемпіонів-2000/01)
Шахтар – Арсенал – 3:0 (Ліга чемпіонів-2000/01)
Арсенал – Шахтар – 5:1 (Ліга чемпіонів-2010/11)
Шахтар – Арсенал – 2:1 (Ліга чемпіонів-2010/11)

Турнірні шляхи команд перетинались виключно на групових етапах Ліги чемпіонів.

Онлайн-трансляція матчу Арсенал — Шахтар:

 

Трансляція розпочнеться в день матчу, о 22:00.

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги чемпіонів. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.

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