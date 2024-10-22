Сікан зіграє на вістрі атаки Шахтаря проти Арсеналу

Лондонський Арсенал та донецький Шахтар зіграють на Емірейтс у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА.
Мікель Артета, після поразки від Борнмута (0:2), залучив до стартового складу Мартінеллі та Жезуса в групі атаки.
Маріно Пушич, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (1:0), використав із перших хвилин Сікана на вістрі нападу.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Парті, Райс — Троссар, Мартінеллі — Жезус, Гаверц.
Запасні: Нето, Сетфорд, Ківьор, Зінченко, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Люїс-Скеллі, Монліус, Нванері, Робінсон.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Егіналду.
Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Швед, Азарові, Вінісіус, Грам, Марлон, Кевін, Педріньйо да Сілва, Невертон.
Гра Арсенал — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.